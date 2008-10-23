Теннис. Сестры Бондаренко проиграли в Линце

Алена и Катерина Бондаренко проиграли в первом раунде парного разряда на турнире в Линце. Украинская пара, сеяная под четвертым номером, уступила американо-таиландской паре в составе Джил Крейбас и Тамаринэ Танасугарн. Наши теннисистки без особой борьбы отдали первый сет 2:6. Во втором попытались навязать соперницам свою игру, но также уступили 4:6. В одиночном разряде турнира в Линце Екатерина Бондаренко в трех сетах проиграла пятой сеянной турнира Надежде Петровой со счетом 3:6, 6:3, 6:1, а Ольга Савчук в двух сетах отдала победу россиянке Марии Кириленко - 2:6, 5:7. Алена Бондаренко, обыгравшая россиянку Макарову 6:3, 6:3, в следующем раунде встретится со швейцаркой Патти Шнидер, передает «Корреспондент».