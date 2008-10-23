Легендарный боксер назвал дату своего прощания с рингом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд объявил, что окончательно покинет спорт в конце 2009 года. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Fightnews.com. 46-летний боксер провел свой последний поединок в октябре 2007 года, уступив по очкам россиянину Султану Ибрагимову, владевшему в то время титулом чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация). По словам Холифилда, до завершения карьеры он может провести бой с чемпионом мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) россиянином Николаем Валуевым. Отметим, ранее менеджер Валуева сказал, что россиянин не хочет встречаться на ринге с американцем, поскольку в этом случае все подумают, что Валуев хочет прославиться, побив "старичка". Также Холифилд заявил, что с ним связывались представители бывшего абсолютного чемпиона мира англичанина Леннокса Льюиса, который завершил выступления в 2003 году. В среду, 22 октября, Холифилд предстал перед судом, который рассматривает дело о выплате алиментов матери одного из его 11 детей. Платежи могут составить сумму до 500 тысяч долларов ежегодно. На Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе Холифилд завоевал бронзовую медаль в полутяжелом весе, после чего стал выступать на профессиональном ринге. В 1986 году он стал чемпионом мира в весовой категории до 86,2 килограмма, а затем перешел в тяжелый вес, где завоевывал титул чемпиона четыре раза. В 1990-1992 году Холифилд был абсолютным чемпионом мира. В 2004 году после поражения от Ларри Дональда Холифилд принял решение завершить карьеру, однако в 2006 году возобновил выступления.