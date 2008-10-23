Дуляй: Мне трудно сказать, почему «Шахтер» проиграл

Полузащитник донецкого «Шахтера» Игор Дуляй после матча Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (0:1) сказал, что для его команды еще не все потеряно, и выразил уверенность в том, что «Шахтер» еще поборется за выход в весеннюю стадию Лиги. «На сегодняшний матч мы настраивались очень серьезно. «Шахтеру» нужна была победа, и в принципе все ребята были уверены в своих силах. Сейчас, сразу после игры, мне трудно сказать, почему мы проиграли. Был план на игру, команда старалась его выполнять, и я бы не сказал, что «Шахтер» выглядел хуже «Спортинга». Но вы сами все видели, мы не смогли сыграть так, как должны были. Хотя, должен признать, что соперник ничем не удивил. Если бы мы реализовали хотя бы один из своих моментов, настроение было бы абсолютно противоположным. Это футбол, выигрывает тот, кто забивает больше голов. По игре было видно, что гостей устраивала и ничья, они сделали ставку на оборону и действовали весьма аккуратно. Впереди футболисты «Спортинга» практически ничего не создали, по сути у соперника был один момент, и они его реализовали. Это Лига чемпионов, здесь слабых соперников нет. «Спортинг» воспользовался своим шансом, а мы нет. Что-то более конструктивное сказать сейчас трудно. Часто судьбу подобных матчей решает первый гол. Сегодня именно такой случай. Сейчас самое легкое — это опустить руки и винить себя в поражениях и неудачах. Но пока есть хоть малейший шанс, этого нельзя допускать. Нам некогда отчаиваться. Чтобы выйти из трудной ситуации, необходимо что-то делать. Кроме нас самих нам никто не поможет. Я верю, что у нас хорошая команда, «Шахтер» будет бороться до конца», – цитирует сербского полузащитника официальный сайт ФК«Шахтер».