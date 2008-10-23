Шахматы. Крамник: Хочу просто выиграть одну партию

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поделился мнением о своих шансах в матче на первенство мира и шестой партии поединка, в которой он уступил индийцу Виши Ананду. «Не знаю, какие у меня шансы. Постараюсь играть лучше, постараюсь показать хорошие шахматы. А там посмотрим. Если мне удастся это сделать, может быть, я и выровняю положение в матче. Не хочу загадывать слишком далеко, хочу просто выиграть одну партию, потом думать, как выигрывать следующую. Это все, что сейчас могу сказать. Думал, что должен так сыграть – пожертвовать пешку на 18-м ходу. Если, допустим, я бы пошел 18... Kd5, то стоял бы хуже всю партию. А так думал, что будет лишь немного хуже. И опять же, решил обострить, использовать некоторую раскоординацию белых фигур. Но там уже черным надо было отыгрывать пешку», – приводит слова Крамника «Спорт Экспресс».