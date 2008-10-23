Моратти: Переход Бекхэма в «Милан» меня не удивил

Президент "Интера" Массимо Моратти прокомментировал переход полузащитника Дэвида Бекхэма в "Милан". Напомним, россонери взяли хавбека в аренду у "Лос Анджелес Гэлэкси" на вторую половину нынешнего сезона. "Переход Бекхэма в "Милан" меня совсем не удивил. Россонери любят проводить подобные сделки. Всё началось с Вьери. Продолжилось с Роналдо и Роналдиньо. Теперь Бекхэм. В принципе, ничего плохого в этом я не вижу. Для болельщиков это отличный вариант. А правильно они сделали или нет, увидим в конце сезона", — приводит слова Моратти Чемпионат.ру со ссылкой на Sportmediaset.