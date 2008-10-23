Футболиста дисквалифицировали за допинг

УЕФА дисквалифицировал на два года футболиста софийского клуба "Локомотив" Николая Павлова за применение допинга. Положительный результат на содержание запрещенного препарата дала допинг-проба, взятая у Павлова 14 августа после матча предварительного раунда Кубка УЕФА с сербским клубом "Борац" (0:1). Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. Допинг-тест показал, что в организме 20-летнего спортсмена повышен уровень тестостерона. Вскрытие пробы "B" подтвердило, что футболист применял допинг. По словам исполнительного директора "Локомотива" Иво Тонева, клуб не будет наказан, поскольку Павлов заявил, что принимал медицинские препараты без консультации с клубными врачами. В последние годы в болгарском спорте произошел ряд допинг-скандалов. В применении допинга были уличены болгарские легкоатлеты, а также тяжелоатлеты.