«Атлетико» уволил своего физиотерапевта за предательство

Мадридский "Атлетико" уволил своего физиотерапевта Себастьяна Труйолса. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. 18 октября после матча с мадридским "Реалом", завершившегося поражением "Атлетико" со счетом 1:2, Труйолс попросил у голкипера "Реала" Икера Касильяса его футболку на память. Действие медика не нашло понимания у руководства клуба. Исторически "Реал" считается принципиальным соперником "Атлетико". "Атлетико" пропустил гол уже через две минуты после начала игры с "Реалом", но на 90-й минуте сумел сравнять счет. Однако удержать ничью "Атлетико" не удалось. На шестой добавленной минуте в ворота "Атлетико" был назначен пенальти, который реализовал футболист "Реала" Гонсало Игуаин. После этого Труйолс подошел к Касильясу и тот в ответ на просьбу физиотерапевта отдал ему свою футболку. По данным испанских СМИ, этот инцидент привел к увольнению Труйолса, работой которого в "Атлетико" не были довольны и ранее. Руководство клуба выражало беспокойство по поводу слишком большого количества травмированных игроков.