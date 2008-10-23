Алиев: В матче с «Порту» я бил зряче и осознанно

Автор единственного гола в матче Лиги чемпионов между «Порту» и киевским «Динамо», принесшего киевлянам победу, Александр Алиев сказал, что траектория полета мяча после его удара со штрафного не была случайной. «Бил зряче и абсолютно осознанно. На тренировках постоянно отрабатывал стандарты и знал, какую траекторию следует придать мячу. Главный тренер доверяет мне пробивать все штрафные, и я обязан оправдывать это доверие. Установки на удержание счета во втором тайме не было. Семин рекомендовал сыграть так же, как до забитого гола. Поведя в счете, ребята несколько расслабились, поставив под угрозу все, чего добились к 27-й минуте. Во второй половине мы имели немало шансов забить еще один мяч, хотя, честно говоря, могли и пропустить. После матча Семин рекомендовал поскорее переключиться на национальное первенство, в котором турнирный сюжет развивается для нас не менее интригующе, чем на европейской арене. В субботу предстоит играть с «Таврией», а это тоже достаточно неудобный соперник. Словом, праздновать некогда, да и нет особого повода. Вот выйдем из группы – тогда и отметим», – цитирует полузащитника киевлян «Спорт Экспресс».