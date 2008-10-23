Вагнер Лав: Предложения из Англии всегда заманчивы

Нападающий ЦСКА Вагнер Лав готов рассмотреть конкретные предложения от клубов английской премьер-лиги. Бразильским форвардом ранее интересовался "Эвертон", а в настоящее время в борьбу за его трансфер готовы вступить также "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". "Мне нужно поговорить с руководством ЦСКА и детально изучить все варианты продолжения карьеры. Если поступит конкретное предложение, я рассмотрю его, ведь предложения из Англии всегда заманчивы. Мой друг и бывший одноклубник Жо выступает за "Манчестер Сити", в составе которого собраны великолепные форварды. Ситуация с "Тоттенхэмом" иная, ведь клуб оказался в тяжёлом турнирном положении", — передаёт слова Вагнера Лава Чемпионат.ру со ссылкой на газету The Daily Mirror.