Шахматы. Дамский: Отыграться Крамнику вряд ли удастся

Международный арбитр и известный эксперт в мире шахмат Яков Дамский рассказал сложившейся ситуации в матче за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Владимиром Крамником и индийцем Вишванатаном Анандом. "Перевес Ананда после первой половины матча с Владимиром Крамником оказался решающим. Отыграть потерянные три очка экс чемпиону мира вряд ли удастся, а точнее, не удастся, конечно же, потому что до финиша всего-навсего шесть шагов, это немного. В чём дело? Во-первых, надо сказать, что Крамник физически оказался неподготовленным к этому поединку. Он играет свежо, интересно, делает свои ходы сильные, чисто крамниковские, но не более десятка это после того, как заканчивается теоретическое вступление к каждой партии, а затем, начиная хода с 25-го, он плывёт, допускает ошибки, и отлично понимая это, нервничает. Это главная причина его неудачных выступлений", — приводит слова Дамского корреспондент Чемпионат.ру.