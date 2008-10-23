НХЛ. Хабибулин вошел в тройку лучших

В тройку лучших игроков дня по версии официального сайта НХЛ вошли центрфорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло и голкиперы «Чикаго» и «Нью-Джерси» Николай Хабибулин и Мартин Бродер. В тройку лучших игроков дня по версии официального сайта НХЛ вошли центрфорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло и голкиперы «Чикаго» и «Нью-Джерси» Николай Хабибулин и Мартин Бродер. Марло забросил две шайбы и отдал две результативных передачи с матче с «Филадельфией» (7:6), а Хабибулин и Бродер одержали сухие победы во встречах с «Эдмонтоном» (3:0) и «Далласом» (5:0), передает «Газета.Ru».