На Ивано-Франковщине отменили матч из-за отсутствия мяча

На днях матч чемпионата Ивано-Франковской области отменили по причине отсутствия мяча, сообщает FOOTBALL.UA. В Тысменице Ивано-Франковской области матч местной юношеской команды против гостей из поселка городского типа Куты отменили из-за отсутствия футбольного мяча. Юношеские составы местного «Хутровика» и «Карпат» из Кут уже были готовы выйти на футбольное поле, но, как оказалось, на стадионе в Тысменице не было ни одного мяча. В результате игру отменили, а хозяевам присудили техническое поражение. Несмотря на это, к началу встречи взрослых составов футбольный мяч был найден, а игра закончилась с хоккейным счетом 8:2 в пользу хозяев.