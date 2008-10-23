«Милан» хочет заработать на Бекхэме до 13 млн. за три месяца

Известие об аренде "Миланом" бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма произвело фурор в спортивном мире Италии, вызвав, однако, неоднозначную реакцию среди будущих коллег. По данным ИТАР-ТАСС, речь идет о контракте сроком 3-4 месяца начиная с первого января будущего года. Эта сделка обойдется итальянцам в миллион евро, однако прибыль футбольного клуба от такого приобретения оценивается экспертами в 6,5 - 13 миллионов. Доходы "Милана" будут зависеть не столько от спортивных успехов Бекхэма, сколько от широкомасштабной рекламной кампании, которую этот клуб намерен развернуть после появления легенды современного футбола на европейском континенте. Сами итальянские спортсмены с иронией относятся к предстоящему появлению Бекхэма на Апеннинах. Например, вратарь "Интера" Франческо Тольдо сказал, что эта новость кроме усмешки у него ничего не вызывает. Есть сведения, что всю операцию "Бекхэм" подготовили и осуществили бывшие итальянские тренеры Фабио Капелло и Арриго Сакки, которые все время поддерживали с ним тесные контакты. Итальянские электронные СМИ называют их сегодня "почетными отцами" этой сделки. Именно они убедили руководителей "Милана", что семейное предприятие "Дэвид и Виктория Бекхэм" не подвержено мировому финансовому кризису. Вместе с тем в самом "Милане" новость о пускай и краткосрочном, но важном для клуба появлении Бекхэма вызвала открытую радость. "Теперь у меня будет такая "крутая" команда, что я даже не знаю, кого посадить на скамейку запасных", - заявил тренер команды Карло Анчелотти.