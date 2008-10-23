Ширл: В Минске «Зенит» выиграет

Полузащитник петербургского «Зенита» Радек Ширл после матча с белорусским БАТЭ в Лиге чемпионов (1:1) не скрывал своего раздражения. «Надоело проигрывать и играть вничью тогда, когда следует побеждать! Я уже не знаю, сколько моментов нужно создать, чтобы выиграть. Все сейчас хвалят БАТЭ, но я бы не сказал, что у белорусов очень уж сильная команда. Да, в нападении у них собраны неплохие ребята, но в защите… Мы делали на их территории все, что хотели, но мяч в ворота не шел. Как будто нас специально тренируют попадать в перекладины и штанги! Думаю, что в Минске мы выиграем. В гостях мы сыграем спокойнее, дисциплинированнее в обороне, на контратаках. Это дома мы все время летим вперед, как сумасшедшие, и получаем голы. До тех пор, пока мы не выиграем в Минске, турнирная ситуация для нас плохая. Если удастся победить – все снова будет в наших руках. Все указывало на то, что «Ювентус» проиграет «Реалу» — у итальянцев было много травмированных. Но видите разницу между ними и нами? «Ювентус» имел три момента и реализовал из них два. Мы — десять, а использовали один. При этом туринцы сыграли с «Реалом» точно так же, как и с нами, — жестко встречая соперника в середине поля и атакуя малыми силами. У этой команды есть чему поучиться. Скажу так. На данный момент оказаться весной в Кубке УЕФА было бы не так уж и плохо», – сказал Ширл в интервью газете «Спорт день за днем».