НХЛ. Гретцки: Мой рекорд может побить только Овечкин

Главный тренер «Финикса» Уэйн Гретцки считает, что из действующих игроков НХЛ его рекорд результативности может побить только форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. «Рекорды устанавливаются, чтобы их превзойти. Но сделать это будет тяжело. Сезон состоит из 82 игр. Обычно, даже самые лучшее бомбардиры за сезон не отличаются в матчах 15. Значит, им надо сразу несколько раз сделать хет-трики. Тогда у них будут шансы. Но если кто-то и может это сделать, то только Овечкин», – цитирует Гретцки СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на The Arizona Republic. Напомним, что рекорд Гретцки равняется 92 шайбам.