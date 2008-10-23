Европейский хоккей объединяется перед угрозой НХЛ и КХЛ

Шесть европейских хоккейных лиг (Чехия, Словакия, Финляндия, Германия, Швеция и Швейцария) объединились в новую организацию, получившую название Hockey Europe - "Хоккейная Европа". Основными задачами "Хоккейной Европы", как заявлено, является развитие отношений между составляющими её лигами, налаживание связей с КХЛ и НХЛ, а также защита интересов европейского хоккея, и, прежде всего, стран, входящих в новую организацию, передает Чемпионат.ру. Как пишет немецкий журнал Bild, это объединение направлено против экспансии заокеанской НХЛ и российской КХЛ в европейский хоккей. "Изменяется хоккейный ландшафт, и мы просто укрепляем свою позицию, хотим быть полноценными партнёрами", - приводится заявление главы немецкой лиги Гернота Трипке. "И КХЛ, и НХЛ активно пользуются немецкими хоккеистами, доступными на рынке, а у нас нет никакого контроля над этой ситуацией. Новая организация позволит нам активнее отстаивать свои интересы, это правильный и своевременный шаг", - считает генеральный менеджер берлинского "Айсбэрена" Петер-Джон Ли. Ожидается, что в ближайшее время в "Хоккейную Европу" вступят лиги Австрии и Великобритании. Зарегистрирована организация будет в немецком городе Кёльне, а её президентом и генеральным менеджером станет финн Юкка-Пекка Вуоринен. Всё это происходит, напомним, на фоне "ползучей интервенции" НХЛ в Европу - уже давно за океаном поговаривают о возможности создания некоего европейского дивизиона северо-американской лиги. До конкретных шагов или хотя бы более конкретных намерений дело, правда, пока не дошло, но клубы НХЛ уже не первый гол пиарятся в Старом Свете, проводя выездные стартовые матчи регулярного чемпионата НХЛ. И - на фоне громко и не раз озвученных руководством нашей КХЛ планов расширения на Запад. Вот, например, чешские "Карловы Вары" уже, вроде как, оформляются в КХЛ на следующий сезон, и там не так давно побывала комиссия Континентальной хоккейной лиги. Правда, несколько дней назад новый председатель совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов озвучил планы развития КХЛ на Восток - в Китай, Японию, Северную и Южную Корею...