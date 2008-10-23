«Динамо» получит от спонсора более миллиона долларов

Банк Москвы стал официальным спонсором мужского московского баскетбольного клуба «Динамо», сообщает «РИА«Новости». Банк выделит более $1млн столичной команде, заявил вице-президент банка Андрей Лапко. «На этот сезон – миллион с небольшим хвостиком, – сказал Лапко. – В следующем году мы планируем пролонгировать этот договор. Летом обсудим новые условия контракта». В свою очередь президент «Динамо» Евгений Гомельский отметил, что в основном спонсорские деньги пойдут на развитие детско-юношеского спорта, воспитания молодых резервов команды. «Сотрудничество с Банком Москвы – огромный плюс для нашего клуба. Средства будут использованы на помощь резервам: всему, что связано с молодежным составом, с теми ребятами, которые в скором времени могут оказаться в нашей сильнейшей команде», – сказал Гомельский.