Шахматы. Украинцы могут выиграть Лигу чемпионов. Если обыграют... Иванчука

23 октября поздно вечером в греческом городе Калитея финиширует Кубок Европы среди шахматных клубов. Перед заключительным туром «PVK Kiev Chess» имеет в своем активе 10 очков и делит второе место. В 6-м туре «PVK Kiev Chess» сыграл вничью с лидером турнира – немецким «Баден-Баденом» – 3:3. Наш играющий тренер Александр Белявский (Словения) выиграл свою партию, однако российский легионер Дмитрий Яковенко – проиграл. Остальные поединки, в которых за киевлян сражались Сергей Карякин, Захар Ефименко, Евгений Мирошниченко (все – Украина) и Александр Онищук (США), завершились вничью. В заключительном, 7-м туре «PVK Kiev Chess» будет встречаться с российским ТПС, в котором на первой и второй досках выступают львовяне Василий Иванчук и Андрей Волокитин. За нашу команду будут играть Карякин, Яковенко, Ефименко, Арещенко, Онищук и Белявский. Павел Куфтырев, президент «PVK Kiev Chess»: - Поединок с «Баден-Баденом» имел важнейшее значение для борьбы за пьедестал. В случае успеха, мы выходили на «чистое» первое место, а теперь – после ничьей – делим 2-6 строчки и многое уже зависит не только от нас. Тем не менее, в заключительном туре мы не станем ориентироваться на конкурентов, а будем уповать исключительно на свои силы и играть только на победу! Мы имеем шанс побороться даже за «золото», не говоря уже о «серебре» и «бронзе»… Владимир Баклан, капитан «PVK Kiev Chess»: - Матч против «Баден Бадена» получился очень тяжелым. Я в этот день остался в запасе, а смотреть со стороны и переживать – еще тяжелее, чем играть. «Баден Баден» – чемпион немецкой Бундеслиги, а это – одно из сильнейших первенств мира. Под знаменами клуба собраны элитные шахматисты. Кстати, должен был играть за немцев и Виши Ананд, однако как раз в эти дни он сражается в матче на первенство мира с россиянином Владимиром Крамником. Пройдусь по хронологии матча. Начало получилось не очень удачным. Белыми мы ничего не достигли ни на пятой доске, где Евгений Мирошниченко разыграл с индусом Харикришной «железобетонный» вариант Грюнфельда, ни на третьей, где Захар Ефименко не получил ничего по дебюту с румыном Нисипяну. Как следствие – две ничьи. Как мы и предполагали, на 2-й и 4-й досках нас ожидали дуэли в остром варианте Маршалла испанской партии. В принципе, я был спокоен за эти две черные доски. Тем более, что Дмитрий Яковенко и Александр Онищук готовились вместе... А тем временем на первом столике Сергей Карякин разыграл «закрытую» испанскую партию и поддерживал напряжение, как и Александр Белявский – на шестом. Но уже ближе ко второму часу игру выяснилось, что наши «Маршаллы» весьма подозрительны. Новинка француза Этьена Бакро и уточнение немца Аркадия Найдича повергли наших ребят в задумчивость. Вскоре у Яковенко стало проиграно, а Онищук получил неприятную позицию… Но не стареют душой ветераны! Так можно смело говорить об игре Александра Генриховича Белявского. Наш маэстро провел красивый удар с жертвой ферзя за ладью, слона и две пешки. Поляк Красенков оказался в состоянии «грогги» и до конца партии так и не понял, что же произошло. Белявский блестяще реализовал перевес – и мы повели «плюс 1». Но тучи начали сгущаться над позицией Онищука. На четвертом часу игры ему пришлось перейти в эндшпиль без пешки... Тем временем, интересно разворачивались события в партии Карякин – Свидлер. Сергей забрал три пешки, но расстался с качеством. По виду позиция была технически выигранной, но разрозненные пешки и нехватка времени не позволили рассчитывать на что-то большее, чем ничья… А вскоре очередная потеря – сдался Яковенко. Партия произвела удручающее впечатление… Зато надежда на Онищука оправдалась! Саша закрутил позицию и нашел «соскок» на ничью. Получился учебный эндшпиль на тему «Как правильно защищаться». Итак – 3:3. «Баден Баден» сохранил лидерство, мы по-прежнему делим второе место. До финиша – один тур! Концовка обещает быть захватывающей. Матчи «PVK Kiev Chess» 1 тур. «Эспоо» (Финляндия) - 6:0 2 тур. «Ашдод» (Израиль) - 3:3 3 тур. «Хохенемс» (Австрия) – 5,5:0,5 4 тур. «Беер Шева» (Израиль) - 4,5:1,5 5 тур. «Птуй» (Словения) - 5:1 6 тур. «Баден-Баден» (Германия) - 3:3 Индивидуальные результаты игроков «PVK Kiev Chess» 1. Сергей Карякин (Украина, 2730) – 2,5 очка из 5-ти возможных 2. Дмитрий Яковенко (Россия, 2737) – 2,5 очка из 4-х 3. Захар Ефименко (Украина, 2680) – 3,5 очка из 5-ти 4. Александр Арещенко (Украина, 2664) – 3 очка из 4-х 5. Александр Онищук (США, 2644) – 3,5 очка из 5-ти 6. Евгений Мирошниченко (Украина, 2632) – 4,5 очка из 5-ти 7. Владимир Баклан (Украина, 2625) – 3 очка из 3-х 8. Александр Белявский (Словения, 2619) – 4,5 очка из 5-ти Кубок Европы: положение после 6-го тура 1. «Баден-Баден» (Германия) – 11 очков (24,5) 2. «Урал» (Россия) – 10 (27,5) 3. «PVK Kiev Chess» (Украина) – 10 (27) 4. «Босна» (Босния) – 10 (27) 5. ТПС (Россия) – 10 (25) 6. «Мюльхейм» (Германия) – 10 (23,5) 7. «Клиши» (Франция) – 9 (23) 8. «Энономист» (Россия) – 9 (22,5) 9. «Беер Шева» (Израиль) – 9 (21,5)…