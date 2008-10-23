Два английских клуба включились в борьбу за форварда ЦСКА

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" включились в борьбу за форварда московского ЦСКА Вагнера Лав. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов (15,6 миллиона евро). Переход Вагнера может состоятся в январе 2009 года. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на английское издание Daily Telegraph. По данным издания, в России Вагнер испытывает трудности, не связанные с футболом. Игроку пришлось нанять телохранителей из-за угроз похищения детей. Форвард отметил, что за "Манчестер Сити" выступает его бывший партнер по ЦСКА бразилец Жо. По словам Вагнера, в составе "Манчестер Сити" много хороших нападающих. Говоря о "Тоттенхэме", бразилец подчеркнул, что в настоящее время эта команда занимает низкое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В начале сентября английское издание Daily Mirror написало, что ЦСКА договорился о продаже бразильского Вагнера Лав в английский "Эвертон" за 12 миллионов фунтов. После восьми туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" с 10 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. "Эвертон" расположился на 16-м месте с восемью очками. "Тоттенхэм" набрал лишь два очка. Лондонский клуб занимает последнее, 20-е место.