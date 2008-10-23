С чемпионата России по футболу снялся клуб

Команда первого дивизиона чемпионата России по футболу "Звезда" (Иркутск) за несколько туров до окончания сезона снимается с турнира. Соответствующее письмо, по данным ИТАР-ТАСС, было направлено в Профессиональную футбольную лигу. Главная причина - финансовые проблемы команды. А поводом стали долги авиакомпании "Интеравиа", спонсора "Звезды". В итоге на домашние матчи с "КАМАЗом" и "Волгой" не приехали футболисты команды, проживающие в Европейской части страны. На состязания в Краснодаре и Новороссийске игроки добирались самолетами других авиакомпаний, приобретались билеты на личные средства директора клуба Александра Ковалева. "Звезда" занимала 19 место из 22-х в турнире команд первого дивизиона и находится в зоне выхода из него. Сибирякам осталось сыграть четыре матча - в Москве, Махачкале, Пятигорске и Владикавказе.