Бенитес: Берегу Кина, Джеррарда и Алонсо для игры с «Челси»

После матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:1) главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес выразил озабоченность состоянием замененных по ходу встречи в Мадриде игроков. «Три основных игрока нашей команды испытывали проблемы, поэтому я решил их заменить и выпустить свежих футболистов. Робби Кин, Стивен Джеррард и Хаби Алонсо очень устали, и их следовало поберечь перед важным матчем с «Челси». Не думаю, что у них какие-то серьезные проблемы. Состояние Робби Кина вызывает чуть большие опасения – его осмотрит врач команды. С Джеррардом все в порядке, но он был очень уставшим. Алонсо получил удар в колено, но с ним тоже все должно быть в порядке», – цитирует Бенитеса СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт «Ливерпуля». Лидеры английской премьер-лиги – «Челси» и «Ливерпуль» – сойдутся в очной встрече 26 октября на лондонском «Стэмфорд Бридж».