Ибрагимович получает больше, чем вся команда «Реджины»

Самая высокая зарплата в Серии А у нападающего «Интера» Златана Ибрагимовича. Швед зарабатывает ?11 млн за сезон – на 400 тысяч меньше, чем все футболисты «Реджины» вместе взятые, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на sportbox.ru и Sportbild. А вот услуги обладателя «Золотого мяча-2007» бразильца Кака ценятся меньше – в «Милане» он получает ?9 млн. Почти все лидеры зарплатных ведомостей – игроки линии атаки. Из общего ряда выбивается только голкипер Джанлуиджи Буффон. «Ювентус» платит своему живому символу 5,5 миллионов евро за сезон.