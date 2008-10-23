Объявлена дата крупнейшей гонки «24 часа Ле Манна»

Французский Западный Автомобильный Клуб (ACO) объявил дату проведения 77-й гонки "24 часа Ле Мана". Крупнейшее соревнование в мире спортпрототипов состоится в выходные 13-14 июня 2009 года и станет первым 24-часовым марафоном, который пройдет по новым правилам. Сами правила будут вводиться поэтапно с 2009 по 2011 годы, передает «Лента.ru». Традиционный тестовый день для 55 экипажей пройдет 31 мая, когда у команд будет семь часов на трассе для финальной обкатки техники. 22-23 апреля на той же трассе пройдет тестовая сессия для команд-участниц серии LMS - для них это будет время перерыва между открытием сезона в Каталонии и вторым раундом в Спа. Также организаторы анонсировали календарь Le Mans Series на грядущий сезон. LMS снова посетит пять трасс, но гонку в Монце заменили этапом на новой португальской трассе в провинции Альгарве. Полный календарь серии LMS на 2009 год выглядит так: 3-5 апреля – Каталония (Испания) 8-10 мая – Спа (Бельгия) 31 июля-2 августа – Альгарве (Португалия) 28-30 августа – Нюрбургринг (Германия) 11-13 сентября – Сильверстоун (Великобритания)