Федерер спаррингуется с «копией» Надаля

Вторая ракетка мира швейцарец Роже Федерер будет готовиться к сезону-2009 вместе с американцем Джессом Левиным, который занимает 99-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Как и первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, Левин является левшой. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание tennistalk.com. 21-летний Левин летом 2008 года уже провел вместе с Федерером несколько тренировок. По словам американца, он многому научился. Левин назвал швейцарца лучшим теннисистом мира. Левин начал профессиональную карьеру в 2007 году. С тех пор в 27 официальных матчах в одиночном разряде американец одержал девять побед. Лучшим результатом в карьере Левина стало 95-е место в рейтинге. Предполагается, что Левин поможет Федереру подготовиться к матчам с Надалем. В 2008 году швейцарец проиграл испанскому теннисисту ряд важных встреч и уступил ему первую строчку в мировом рейтинге. В 2009 году Федерер намерен вернуть себе звание первой ракетки мира.