Дон Кинг: Питеру нужна поддержка всех нигерийцев

Знаменитый промоутер Дон Кинг заявил, что он по-прежнему верит в Сэмюэла Питера и призвал жителей Нигерии поддержать своего соотечественника. По словам Дона Кинга, он со своей стороны готов как можно скорее организовать Питеру поединок за чемпионский титул. "Я уверен в том, что Питер вернется, и я готов помочь ему, - Однако ему необходима поддержка все нигерийцев, включая президента Мусу Яр-Адуа, вице-президента Гудлака Джонатана и губернатора провинции Аква-Ибом Годсвилла Акпабио. Мы должны сплотиться и поддержать Питера, и я знаю, что он сможет вскоре получить еще один шанс на титульный бой, если мы приложим к этому свои усилия", - считает Дон Кинг. "Я редко сдаюсь, и я не сдамся в случае с Питером, потому что я знаю, что он имеет потенциал для того, чтобы править супертяжелым дивизионом. Сейчас нам всем необходимо обеспечить ему возможность провести следующий поединок в Нигерии", - сказал промоутер, передает Allboxing.ru. Сэмюэл Питер потерял свой чемпионский пояс WBC в поединке с Виталием Кличко. Бой Кличко - Питер, проходивший в субботу, 11 октября, в немецкой столице, завершился сверхуверенной победой украинского боксера.