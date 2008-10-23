Формула-1. Оглашены результаты экспертизы порошка из баков Ferrari

В итальянской прессе появились сообщения о том, что "белый порошок Степни", обнаруженный в баках болидов Ferrari после гонки в Монако в 2007 году, действительно мог нарушить работу их двигателей. Напомним, что во время прошлогодних скандалов со шпионажем на бывшего сотрудника Ferrari пало обвинение в саботаже. В доме Найджела Степни и его карманах был найден подозрительный белый порошок, очень похожий на вещество, которое незадолго до этого было найдено в Ferrari после Гран-при Монако. Как сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Gazzetta di Modena, результаты экспертизы говорят о том, что порошок мог вывести из строя двигатель машины или заметно снизить его мощность. В прошлом году Найджел Степни стал главным действующим лицом грандиозного скандала, в котором помимо него участвовали также Майк Кофлэн (бывший главный конструктор McLaren) и две топ-команды "Формулы-1" - Ferrari и McLaren. А именно, Ferrari обвинила своего сотрудника Найджела Степни в промышленном шпионаже в пользу прямых конкурентов "Скудерии" - McLaren. Предполагалось, что Степни продал Кофлэну чертежи машины Ferrari образца 2007 года и это, как говорят в Ferrari, позволило британской команде очень быстро адаптироваться к новым покрышкам, которыми ранее долгое время пользовалась Ferrari. В связи с этим, в квартирах Степни и Кофлэна провели обыски и во время одного из обысков у Найджела Степни был обнаружен тот самый "подозрительный белый порошок". Сам Степни отрицает обвинения в саботаже и шпионаже и продолжает писать автобиографическую книгу, в которой обещает рассказать обо всем, что происходило в Ferrari. Разбирательства по этому делу все еще продолжаются.