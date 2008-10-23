Тейлор: Финансовый кризис не угрожает подготовке Украины к Евро-2012

Мировой финансовый кризис не несет особой угрозы процессу подготовки Украины к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, считает генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Дэвид Тейлор. По его мнению, влияние кризиса на Украину «может оказаться меньшим, чем на некоторые западные страны». «Естественно, любые финансовые волнения не приветствуются, особенно в контексте планирования, длительных отношений и стабильности, - цитирует Тейлора «РИА«Новости». - Но мы не считаем, что мировой финансовый кризис несет в себе сколь-либо значимую угрозу для процесса подготовки Украины к Евро-2012». У УЕФА были серьезные претензии к Варшаве и Киеву в плане подготовки к Евро-2012, однако в сентябре европейская футбольная федерация оставила за Украиной и Польшей право принимать первенство, потребовав при этом устранить все недочеты. Наибольшие претензии в обеих странах предъявлялись к стадионам, аэропортам, гостиницам и дорогам. Мировой финансовый кризис привел на Украине к падению стоимости акций компаний, тяжелой ситуации во многих банках, росту безработицы, сокращению объемов строительства.