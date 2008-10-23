Армстронг из-за допинг-теста откажется участвовать в «Тур де Франс»

Американец Лэнс Армстронг может отказаться от участия в "Тур де Франс". Семикратный победитель велогонки в октябре вернулся в большой спорт и объявил о намерении в восьмой раз выиграть, но теперь сомневается в своем решении. "Армстронг очень хочет выступить в 2009 году на "Туре" и восьмой раз в карьере выиграть эту гонку. Но выступать он желает исключительно в дружелюбной и спокойной атмосфере, - цитирует "Радио спорт" спортивного менеджера команды "Астана" бельгийца Йохана Брюнеля. - Между тем руководство "Тур де Франс" в лице его руководителя Кристиана Прюдомма выдвинуло ряд условий, которые касаются прохождения допинг-тестов. Некоторые из них весьма спорные". По словам Брюнеля, Армстронг может отказаться от участия в "Туре", сосредоточившись на выступлении в "Джиро д’ Италия", передает NEWSru.com.