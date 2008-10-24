Чех: В каждом матче показываем блестящий футбол

Голкипер лондонского «Челси» Петер Чех считает, что у его команды такие сильные игроки, что невозможно определить, кто может считаться лучшим стартовым составом. Сам Чех не участвовал в матче против «Мидлсбро», в котором его заменил Кудичини. «Очень трудно сказать, кто является лучшим стартовым составом, потому что в последних играх мы доказали, что каждый член команды обладает огромным мастерством и талантом, чтобы играть за «Челси», - сказал вратарь Sky Sports.. – В каждом матче у нас разный состав из-за травм, и в каждом матче мы показываем блестящий футбол. Для клуба это очень хорошо, потому что мы можем быть уверенными, что легко справимся с травмами или дисквалификациями».