Адриано: Больше никаких вечеринок

Нападающий миланского «Интера» Адриано рассказал о своих отношениях с тренером Жозе Моуриньо, который фактически дал ему второй шанс проявить себя в команде, сообщает «Спорт.com.ua». «Моуриньо всегда говорит мне, что я должен делать, и он по-настоящему мотивирует меня как на поле, так и вне его, - сказал Адриано. – В принципе, у меня были хорошие отношения и с предыдущим тренером Роберто Манчини, правда, в конце между нами произошел небольшой конфликт, но все знают, что он отличный тренер. Сейчас я стал гораздо спокойнее по сравнению с тем периодом, больше никаких вечеринок, и я намерен продолжать в том же духе».