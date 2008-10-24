Абрахам: Павлик получил урок бокса

Чемпион IBF в среднем весе Артур Абрахам прокомментировал неожиданное поражение обладателя титулов WBC и WBO в этом весе Келли Павлика в нетитульном поединке против 43-летнего экс-чемпиона мира Бернарда Хопкинса. «Это был урок бокса для Келли Павлика, – приводит слова Абрахама allboxing. – На протяжении всего поединка у него было ни одного шанса потрясти Хопкинса. Это еще раз показало, что не надо быть моложе или физически мощнее своего соперника, надо быть умнее его. И несомненно Хопкинс был умнее в этом бою. Я намерен провести обязательную защиту титула против Рауля Маркеса, а затем я готов приехать в США в феврале следующего года для объединительного поединка против Келли Павлика. Если конечно Келли еще не потерял кураж и силы для того, чтобы встретиться со мной», отмечает «Газета.Ru». Абрахам не раз заявлял о своем желании приехать в США в следующем году и провести объединительный бой, и после обязательной защиты своего титула, назначенной на 8 ноября, он готов встретиться с Павликом.