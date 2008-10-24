Руководство «Авангарда» предложило отцу Черепанова работу в клубе

Руководство «Авангарда» предложило отцу трагически скончавшегося форварда Алексея Черепанова Андрею работу в системе омского клуба. После смерти сына, который, был похоронен в Омске, Черепанов-старший вместе с семьей принял решение переехать в хоккейную столицу Сибири. Андрей Черепанов, скорее всего, будет трудиться в детской школе «Авангарда» и отвечать за подготовку юных игроков. Хоккейная карьера Алексея Черепанова начиналась именно под руководством отца, который в то время работал преподавателем физкультуры в одном из сел Алтайского края, сообщает «Спорт Экспресс».