Морозов может вернуться на лед на следующей неделе

В четверг «Ак Барс» отправился в Нижнекамск на игру с «Нефтехимиком» без своего капитана Алексея Морозова, который остался в Казани, где на днях приступил к тренировках после травмы, полученной две недели назад в Мытищах. Однако не исключено, что Морозов присоединится к команде уже в ходе этого выездного турне и сможет выйти на лед в поединке в Минске (во вторник) или в Москве (в четверг, в матче с «Динамо»). В пятницу вечером сразу после игры с «Нефтехимиком» «Ак Барс» вылетает в Хельсинки, откуда на автобусе доберется до Эспоо, где в воскресенье казанцы сыграют с рижским «Динамо», сообщает «Спорт Экспресс».