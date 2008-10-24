НХЛ. Результаты игр регулярного чемпионата

24 октября 2008, 08:48

Айлендерс – Даллас – 3:5 (0:3, 1:2, 2:0) 0:1 – 03.30 Эрикссон (Рибейро), ГБ 0:2 – 14.13 Морроу (Рибейро, Робида) 0:3 – 18.22 Эрикссон (Рибейро) 1:3 – 30.16 Герин (Бергенхейм, Штрайт) 1:4 – 33.05 Барч (Морроу, Рибейро) 1:5 – 38.27 Рибейро (Модано, Морроу), ГБ 2:5 – 43.29 Штрайт (Хантер, Уэйт), ГБ 3:5 – 59.57 Сим (Штрейт, Жерве) Вратари: ДиПьетро 24/29 – Турко 24/27. Бостон – Торонто – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) 1:0 – 15.32 Бержерон (Штурм, Найди) 2:0 – 16.03 Уилер (Аксельссон, Уорд) 2:1 – 26.17 Ван Рин (Хагман, Кулемин) 2:2 – 28.30 Антропов (Стэйджан, Поникаровский) 2:3 – 50.46 Строльман (Мур, Стеен) 2:4 – 59.57 Хагман, ПВ Вратари: Томас 33/36 – Тоскала 26/28. Торонто Николай Кулемин – 0+1, -1, 2, 0 Питтсбург – Каролина – 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) 0:1 – 13.07 Саттер 1:1 – 48.15 Кросби (Малкин), ГБ 2:1 – 48.47 Федотенко (Стаал, Сикора) 3:1 – 51.51 Тэлбот (Кеннеди) 4:1 – 59.09 Малкин (Кросби, Скудери) Вратари: Флери 24/25 – Лейтон 31/34. Питтсбург Евгений Малкин – 1+1, 0, 5, 2 Каролина Антон Бабчук – 0+0, 0, 0, 0 Сергей Самсонов – 0+0, -1, 5, 2 Нэшвилл – Калгари – 3:5 (0:0, 3:1, 0:4) 1:0 – 25.42 Зэнон (Клин, Арнотт) 2:0 – 26.01 Туту (Смитсон, Тарнаски) 3:0 – 28.10 Арнотт (Дюмон, Уэбер), ГБ 3:1 – 34.04 Игинла (Конрой, Сарич) 3:2 – 46.52 Игинла (Вандермир, Конрой) 3:3 – 48.05 Мосс (Фанюф, Примо) 3:4 – 52.31 Каммаллери (Фанюф, Бойд), ГБ 3:4 – 59.57 Игинла (Бурк), ПВ Вратари: Эллис 22/26 – Кипрусофф Миннесота – Баффало – 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) 0:1 – 14.43 Стэффорд (Рой, Ванек) 1:1 – 29.57 Пулио (Бугаард, Уэллер) 2:1 – 34.50 Вейо (Беланже, Бушар) 3:1 – 40.29 Бернс, ГБ 3:2 – 56.00 Мэйр (Петч, Афиногенов) 3:3 – 56.46 Ванек (Секера, Стэффорд) 3:4 – 60.44 Рой (Таллиндер, Людман) Вратари: Бэкстрем 20/24 – Миллер 30/33. Баффало Максим Афиногенов – 0+1, +1, 3, 0 Колорадо – Эдмонтон – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) 0:1 – 23.40 Хоркофф (Сурей, Гемски), ГБ 1:1 – 32.38 Лаперрьер (Гайт, Леополд) 2:1 – 37.52 Штястны (Сватош, Такер), ГБ 3:1 – 38.67 Маклауд (Лаперрьер, Гайт) 4:1 – 43.32 Сакик (Такер, Вольски) Вратари: Будай 25/26 – Гарон 21/25. Эдмонтон Денис Гребешков – 0+0, -1, 0, 4 Финикс – Вашингтон – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) 0:1 – 28.18 Лайк (Семин, Бэкстрем), ГБ 1:1 – 42.29 Бедкер (Йокинен) 2:1 – 46.32 Мюллер (Ганзал, Йэндл) Вратари: Телльквист 31/32 – Теодор 32/34. Финикс Виктор Тихонов – 0+0, 0, 1, 0 Вашингтон Сергей Федоров – 0+0, 0, 3, 4 Александр Овечкин – 0+0, 0, 7, 0 Александр Семин – 0+1, -1, 2, 0

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