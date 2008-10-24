КХЛ. Результаты матчей

Авангард – Динамо Рига – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) 1:0 – 05.32 Ягр (Рябыкин, Курьянов), ГБ 2:0 – 20.36 Курьянов (Роса, Рязанцев) 3:0 – 53.39 Бондарев (Курьянов, Ягр) Вратари: Грэм – Сперрле. Трактор – Атлант – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) 1:0 – 08.26 Кваша (Ан.Попов) 2:0 – 19.33 Е.Галкин (Скачков, Платил), ГБ 2:1 – 54.43 Мозякин, ГБ Вратари: Алистратов – Эмери (59.54–60.00 ПВ). ЦСКА – Витязь – 3:2 Б (1:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) 1:0 – 05.10 Тертышный (Кондратьев, Епанчинцев) 1:1 – 09.10 Бойченко (И.Радулов, Лоптев) 1:2 – 15.23 Безруков (Бойченко, Веро) 2:2 – 35.07 Счастливый (Бут, Розин), ГБ 3:2 – ШБ Суглобов Вратари: Барулин – Волков.