Генсек УЕФА впечатлен новым стадионом «Шахтера»

24 октября 2008, 08:54

В эти дни с частным визитом в Донецке гостит генеральный секретарь УЕФА Дэвид Тейлор и другие представители главной еврофутбольной структуры, сообщает FOOTBALL.UA. Вчера мистер Тейлор посетил поединок группового раунда Лиги чемпионов Шахтер — Спортинг, а сегодня принялся осматривать футбольные достопримечательности города. В полдень Дэвид Тейлор в сопровождении генерального директора Шахтера Сергея Палкина прибыл на строящийся стадион Донбасс Арена. К этому времени на главной стройке Донецка собралось порядком представителей местных средств массовой информации, которые не смогли оставить без внимания прилет высокопоставленного работника УЕФА. По первому правилу техники безопасности все гости «вооружились» касками и направились знакомиться с тонкостями строительства стадиона. Директор по эксплуатации арены Александр Атаманенко обратил внимание на размах стройки, ее особенности и детали. Он рассказал и на специальном техническом плане объекта показал, где будут проходить всевозможные коммуникации, находиться места для парковок, подходы и подъезды к Донбасс Арене. Мистра Тейлора провели по разным ярусам будущего стадиона, показали, где будут расположены помещения клубных офисов, рестораны, магазины. Подробно остановились на IT-технологиях, которые удовлетворят самые взыскательные аппетиты. Дэвид Тейлор впечатлился масштабом стройки и даже сказал, что ничего подобного раньше не видел. — Мистер Тейлор, расскажите о цели пребывания в Донецке. — Цель моего визита — посетить город Донецк, побывать на матче Шахтер — Спортинг, прочувствовать футбольную атмосферу вашего города. Конечно, я не мог удержаться, чтобы не посетить этот величественный строящийся стадион. — Какое впечатление оставили Донецк и Донбасс Арена? — Стадион восхищает, он просто фантастический. Здорово, что эта арена будет принимать поединки Евро-2012. Она действительно великолепна, об этом даже не идет речь. Все очень хорошо спланировано — и технические детали, и все остальное. Все задумано по высшему классу. Если говорить о составляющих Евро-2012, инфраструктуре, дорогах, транспорте, аэропортах… Уверен, этот проект будет отвечать самому высокому уровню. — Как считаете, каковы шансы Шахтера в Лиге чемпионов? — Трудно сказать что-либо поле вчерашнего поединка. Признаюсь, вчера был немного разочарован результатами. Конечно, соревнования еще не закончены. Есть ответный матч. На месте болельщиков Шахтера, я бы оставался оптимистом, еще есть шанс. — Какие встречи вы запланировали и осуществили в рамках вашего визита в Донецк? — Прежде всего, хочу отметить огромную гостеприимность. Я встречался с президентом вашего клуба. Мы затрагивали разные темы, общались о ситуации в экономике, о развитии Украины и Донецка. Сегодня утром мне показали город. Это дало мне возможность познакомиться с различными аспектами развития столицы Донбасса. Для нас очень важно понять, чем и как живет город. Это был мой первый визит, но он не будет последним. — Первый визит в Украину? — Нет, первый в Донецк. Я уже был в Киеве четыре или пять раз. — Еще приедете? — Надеюсь, что приеду сюда больше, чем один раз. — Что вы сейчас считаете главными проблемами Донецка с точки зрения приближающегося Евро-2012? — Сейчас мы не смотрим на проблемы и ошибки, мы рассматриваем возможности для развития города в качестве одного из мест, которое станет хозяином чемпионата Европы. Это означает увеличение инвестиций в инфраструктуры аэропортов, гостиниц, транспорта. То, что я вижу сейчас — это огромные инвестиции в футбольную инфраструктуру. И это впечатляет. — Ваше мнение о влиянии экономического кризиса на подготовку Украины к Евро? — Вчера мы как раз обсуждали эту тему. Это кризис, который затрагивает весь мир. Это глобальный финансовый кризис. Но положение стабилизируется. И его влияние на Украину не такое немедленное и суровое, как на западные страны. Но такие финансовые потрясения, конечно же, не приветствуются. Мы всегда все планируем и надеемся на долгосрочную стабильность. Не думаю, что то, что сейчас происходит, может сильно повлиять на подготовку Украины к Евро-2012. — Какой стадион приходит вам на ум, когда вы видите этот? — Донбасс Арена не похожа на другие, она носит уникальный характер. Может быть, она чем-то напоминает стадион Ауф Шальке в Германии, но там крыша другая. Нет, все-таки ваш стадион совершенно уникальный. После содержательной экскурсии по будущему стадиону генсек УЕФА со своими коллегами направился на загородную спортивно-тренировочную базу Кирша. Разумеется, мистеру Тейлору было интересно, как проводят тренировочные будни футболисты Шахтера. На въезде гостей встретил директор Департамента спортивных сооружений Юрий Такташев. Он немного рассказал об истории СТБ Кирша и организовал занятную экскурсию. Друзья из УЕФА увидели личный кабинет главного тренера, комнату отдыха, массажный кабинет, реабилитационные помещения, душевые, знаменитый бассейн, на дне которого красуется мозаичная эмблема Горняков. После осмотра святая святых футбольного клуба гостей ждал обед и последующий трансфер в аэропорт.

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