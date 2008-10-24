Оуэном интересуются в Италии

В зарубежной прессе появились слухи, что нападающий Ньюкасла Майкл Оуэн может перебраться на Апеннины, сообщает FOOTBALL.UA. Нынешний клуб экс-игрока Ливерпуля и Реала пребывает в нелучшем положении, а сам Майкл не демонстрирует свой лучший футбол по причине постоянных травм и слабой формы. Calciomercato сообщает, что по этим причинам англичанин желает найди новое вдохновение, причем за приделами Туманного Альбиона. Как стало известно, Дженоа не прочь пригласить Оуэна к себе. Напомним, что контракт Майкла с Сороками истекает летом, поэтому он может перейти к Грифонам на правах свободного агента. Конечно, если итальянцы потянут его запросы по зарплате...