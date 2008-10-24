Дзагоев: Особенно понравился «Валерон»

Автор двух мячей ЦСКА в ворота Депортиво Алан Дзагоев после разгрома испанцев на старте группового этапа Кубка УЕФА ответил на вопросы журналистов, информирует FOOTBALL.UA. - Ожидали, что победа дастся команде так легко? - Она не далась нам легко. Во многом нам помогло то, что мы быстро забили два гола. Соперник играл в испанский футбол: с подачами и навесами. Особенно понравился Валерон. - Теперь у вас, судя по всему, никто не отнимет права на пробитие штрафных. - Зависит от точки удара. Если с подрезкой, можно попробовать и еще раз так пробить. - Вам самому понравился гол? - Да. Думаю, пока это мой самый красивый гол в ЦСКА. - Были мысли о хет-трике? - Были (улыбается), но не успел. - После первого гола вы подбежали к Чанову… - Да, у него сегодня день рождения, и Игнашевич предложил таким образом поздравить именинника. Так что мы подбежали к нему и изобразили жестами, будто преподносим ему праздничный торт. - Проход Вагнера Лав перед вторым голом вас впечатлил? - Да, второй забитый мяч - полностью его заслуга. Мне оставалось только попасть в ворота. - Успех в матче с Депортиво может оказать положительное влияние на положение дел армейцев во внутреннем чемпионате? - Да, после этой игры нужно переключаться на внутреннее первенство, ведь впереди игра с Динамо. Думаю, что шанс догнать Рубин у нас еще есть.