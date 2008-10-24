Украинка сыграет в полуфинале турнира в Люксембурге

Украинка Мария Корытцева пробилась в полуфинал парного разряда турнира WTA III категории в Люксембурге с призовым фондом - $225 000. В четвертьфинале турнира украинско-российский дуэт Корытцева/Душевина (№ 3 посева) переиграл украинско-голландскую пару Федак/Крайчек - 7:5, 6:4, сообщает «Корреспондент». Отметим, что в стартовом раунде турнира Корытцева и Душевина в двух сетах обыграли аргентинско-британскую пару Дулко/Робсон - 6:2, 6:3. Впрочем, выступление в одиночном разряде турнира в Люксембурге (призовой фонд - $600 000) украинка Мария Корытцева прекратила, уступив в двух сетах китаянке На Ли - 6:7 (6), 3:6. По материалам: Федерации тенниса Украины