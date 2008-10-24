Сафин проиграл на St. Petersburg Open

Марат Сафин потерпел поражение во втором круге одиночного разряда на теннисном турнире в Санкт-Петербурге. Обидчиком экс-первой ракетки мира стал 21-летний представитель Казахстана Андрей Голубев, занимающий 150-е место в рейтинге АТР, передает «Корреспондент». Поединок длился 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу казахского теннисиста. В четвертьфинале Голубев сыграет с победителем матча между Михаилом Южным (Россия) и Мишей Зверевым (Германия). Ранее сообщалось, что украинец Сергей Стаховский окончил выступление в одиночном разряде турнира в Санкт-Петербурге после встречи в стартовом раунде с россиянином Маратом Сафиным.