F1: Мэр Монреаля доволен переговорами

В Лондоне канадская делегация во главе с мэром Монреаля Геральдом Трэмблеем встретилась с владельцем коммерческих прав на Формулу-1 Берни Экклстоуном. На протяжении двух с половиной часов делегация обсуждала возможность сохранения Гран-при Канады в календаре Формулы-1, отмечает «Корреспондент». Договоренности о включении Гран-при Канады в календарь 2009 года достигнуто не было, но переговоры с Экклстоуном оставили Трэмблея в оптимистичном настроении. “Мы встретились и провели конструктивную беседу. Теперь у нас есть лучшее понимание проблемы и большой объем работы, которую необходимо проделать. Нужно оценить все варианты и сделать все возможное, чтобы удержать Гран-при Канады в календаре Формулы-1 в 2009 и в последующих годах”, - сказал Трэмблей. Ожидается, что в четверг вечером во время пресс-конференции в Монреале Геральд Трэмблей сообщит более полную информацию относительно будущего Гран-при Канады. Ранее сообщалось, что представители канадского правительства на этой неделе намерены посетить Лондон, чтобы встретиться с Берни Экклстоуном и обсудить с ним будущее Гран-при Канады.