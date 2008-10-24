Эдуардо вернется в ноябре

Нападающий лондонского Арсенала Эдуардо да Силва, восстанавливающийся после перелома ноги, полученного в феврале, может вернуться на поле в середине ноября. Процесс выздоровления игрока протекает быстрее, чем планировалось, поэтому в следующем месяце он, вероятно, будет в состоянии выступать за свою команду, сообщает «Корреспондент». Наставник Канониров Арсен Венгер также подтвердил, что футболист поправляется быстрыми темпами. Ранее сообщалось, что нападающий лондонского Арсенала Эдуардо да Силва намерен вернуться в футбол к концу лета после полученной в феврале травмы.