Канарейкин: Мы не смогли войти в игру

После матча КХЛ «Трактор» - «Атлант», победу в котором праздновали челябинские хоккеисты, главные тренеры команд дали пресс-конференцию, передает «Советский спорт». Федор Канарейкин, главный тренер «Атланта»: «Хочу поздравить хозяев с победой. Что касается нас, то нам не удался первый период. Мы не смогли войти в игру. В какой-то степени нам не дал это сделать соперник. И все-таки нам сегодня, наверное, не хватило силенок, эмоционального настроя. Хотя во втором и третьем периодах мы старались, мы хотели переломить ход этой насыщенной игры. Но мы мало бросали сегодня. В том числе в одном из ключевых моментов матча - когда мы имели большинство «пять на три» в первом периоде. В итоге поездка завершена. Поездка была тяжелая». Андрей Назаров, главный тренер «Трактора»: «Во-первых, хочу поблагодарить всю свою команду и вратаря Алистратова. Игроки сегодня выполнили то, что я от них просил: главное - настроились на игру должным образом. Все мы понимали, что у нас очень сильный противник, который проиграл в сезоне в основное время только один матч. Еще раз всем благодарен, но сегодняшний матч, сегодняшнюю победу нужно как можно быстрее забыть. Завтра у нас не менее сложная игра против «Амура» и на кону стоят те же три очка».