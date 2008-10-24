Судьи будут пользоваться видеоповторами в спорных эпизодах

Совет генеральных менеджеров команд НБА принял решение одобрить использование видеоповторов в новом сезоне. Таким образом, судьи получать возможность просматривать спорные эпизоды, что позволит им, в частности, точно устанавливать, наступил ли игрок на трехочковую дугу при выполнении дальнего броска. Также теперь арбитры смогут просматривать моменты с фолами в момент броска, чтобы определить место, где произошло нарушение, до семиметровой линии или внутри нее, и наказывать провинившегося в соответствии с этим, двумя или тремя штрафными бросками. "Это очень важно, особенно в концовках матчей, - приводи «Спорт Экспресс» слова главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Фила Джексона. - Трехочковая линия появилась 30 лет назад, и с тех пор периодически возникают ошибки с определением достоинства броска. Хотя, конечно, все это часть игры, как заступы за лицевую линию или нарушения правил трехсекундной зоны". Также видеоповторы будут применяться для определения, засчитывать ли попадания после бросков, произведенных одновременно с сиреной об окончании четверти и других спорных моментов связанных с ошибками хронометража в концовках.