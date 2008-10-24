Гусин уезжает в Киев

35-летний украинский полузащитник Андрей Гусин, с которым разорвал контракт "Сатурн", не будет тренироваться с молодежной командой "Москвы", несмотря на разрешение тренера главной команды Олега Блохина и молодежной – Михаила Соловьева, передает Террикон. Об этом главный тренер "горожан" сообщил корреспонденту "Советского спорта" Артему ЛОКАЛОВУ. Вчера Гусин пообщался с Блохиным на стадионе имени Стрельцова, а затем прокомментировал свое решение: "Поеду в Киев, где буду самостоятельно поддерживать форму и ждать вариантов трудоустройства".