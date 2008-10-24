Худзик: Хочу забить 15 мячей за сезон

Виктория футбольного клуба "Львов" над ФК "Харьков" стала во многом возможна благодаря уверенным действиям и меткому удару нападающего в составе хозяев – Павла Худзика, сообщает Террикон. – Павел, прими наши поздравления по случаю прерванной "сухой серии" и успешного результата команды! – Благодарю, но для меня действительно важнее то, что команда пополнила свой турнирный багаж комплектом очков. – В субботу во время игры ты выполнил большой объем работы. – Не меньше, как партнеры. Старался "зацепиться" за каждый мяч и быть на острие атаки. Но главнее всего – мы достигли желаемого результата, а все остальные забылось. – Что для тебя более важное - гол или победа команды? – Однозначно – победа команды! Потому, что в итоге не так важно кто забил, как добилась ли команда успеха. Ведь футбол – командная игра. – Тогда чем ценная для тебя эта победа? – Тем, что гол забил, и что мы сумели вернуть себе веру в собственные силы и заслуживаем лучшего. И главное, что позабавили львовского болельщика позитивным результатом. Ведь зрители своим многотысячным "ФК "Львов" – вперед!" здорово нам помогают и добавляют веры. Вот, что значит – команда родного города! – Когда Платон поставил мяч на "отметку", не закралась мысль, что команда наступает на те же грабли, что и в предыдущих матчах? – Наоборот. В этот момент меня проняла мысль, что все будет в порядке и Марьян Марущак "вытянет" этот мяч. А после этого мы с двойной верой дрались за свой успех. Я таки был убежден, что мы победим. – Кому посвящаешь сей гол? – Богу! Потому что, по моему мнению, это и его заслуга. – Твой близкий коллега Гордиенко имел две замечательных возможности, однако ему так и не удалось отметиться. – Дал о себе знать перерыв в игре. Дмитрий много времени пропустил и, по-видимому, переволновался. Однако хочу вас заверить, у нас все впереди - и новые победы, и голы Гордиенко. Он уже почувствовал вкус настоящего футбола. Поэтому, надеюсь, что в ближайшей игре в Луганске и ему удастся отметиться результативным ударом. Но для нас главное выходить на поле с верой в свою победу! – Какой эпизод запомнился тебе больше всего? – Тот, когда забил гол, и не забуду, как Марьян "берет" пенальти. – Место, которое занимает команда, соответствует ее потенциалу? – Я убежден, что нет! Ведь мы должны были обыгрывать тот же "Черноморец" да и не "терять" очки в прошлых играх. – В нынешнем сезоне ты уже дважды забил, а сколько мячей запишешь на свой счет к финишу чемпионата? – Однозначно этого сказать не могу. Хотелось бы побольше, даже пятнадцать (!). Я и команда будем рады каждому нашему голу. Однако еще раз отмечу, для нас в стократ более ценны клубные победы, чем индивидуальные достижения. - Сегодня в команде работает новый тренерский коллектив. Что скажешь по этому поводу? – Много позитивного. Пришел новый и молодой тренерский состав с новыми мыслями и методами работы. Тренеры Ковалец и Беньо, и наш психолог вселяют нам большой оптимизм и веру в то, что мы можем выступать лучше. В нашей игре появилось больше покоя. К тому же мы убедились, что практически не уступаем своим визави. – Есть ли у тебя на трибунах стадиона свой болельщик? – Приходят верные друзья и моя жена Оля. Все переживают за меня, и за команду в целом. Это мне помогает. – Как считаешь, ФК "Львов" уже оторвался от "зоны вылета"? – Еще нет. Мы должны достигать побед дома и хотя бы привозить во Львов ничьи. Вот тогда можно говорить о так называемом спокойствии. На сегодня нам необходимо очень старательно работать на тренировках и на поле, и срочно исправлять положение. – Задание ФК "Львов" на финиш сезона? – Всегда хочется занять высшее место и демонстрировать лучшую игру, но лично мне очень не хочется разочаровать львовских болельщиков. А, как оно будет, это покажет время. К тому же я не прогнозист. – Какое твое будущее в команде? – У меня контракт, и в соответствии с его условиями, я – футболист ФК "Львов". Поэтому, буду пытаться в каждой игре приносить команде пользу.