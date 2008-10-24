Кононов: Мы не добрали 3-4 очка

Если бы не впечатляющая победа "Динамо" над "Зарей", то, вне сомнения, лучшим тренером последнего тура Премьер-лиги по версии "КОМАНДЫ" был бы не Юрий Семин, а Олег КОНОНОВ, подопечные которого поиздевались в гостях над "Таврией". Теперь важно доказать неслучайность этого успеха, тем более, что на очереди у львовян противостояние с запорожским "Металлургом", в котором в свое время уже работал наш герой, отмечает Террикон. - Тогда наше с Анатолием Юревичем сотрудничество с "Металлургом" оказалось непродолжительным - каких-то полгода, - берет слово главный тренер "Карпат" Олег Кононов. - Однако нельзя сказать, что даром ели запорожский хлеб. Именно с нашей помощью в "Металлурге" оказался белорусский легионер Челядинский - нынешний капитан запорожан. Открыли мы дверь в большой футбол тогдашним дублерам Силюку, Вернидубу. Так что завтрашнего противостояния жду с нетерпением... - После отъезда из Запорожья вы почти три года помогали в молдавском "Шерифе" еще одному белорусу Леониду Кучуку, пока не получили приглашение от "Карпат". Есть возможность сравнить. По вашему мнению, футбол в Украине прогрессирует? - Отвечу утвердительно. Финансовые тылы украинских клубов в последнее время окрепли, что позволяет уже не только грандам приобретать сильных футболистов и поднимать средний уровень Премьер-лиги, которая входит в десятку ведущих в Европе... - Приглашая вас, президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский показал себя незаурядным стратегом. Ведь в случае вашего успеха скажет, что не ошибся, сделав предложение молодому, малоизвестному специалисту, а если вдруг все закончится неудачей, то можно утверждать, что, мол, хотел доверить дело перспективному зарубежному тренеру, но тому, видимо, еще рано покорять вершины... - Знаете, прежде чем получить приглашение от Дыминского, я с ним раньше неоднократно встречался. Только приезжал я во Львов в роли консультанта по созданию футбольной академии. Помогая в "Шерифе" Кучуку, я параллельно возглавлял местную академию, и у меня был определенный опыт в этом деле. По-видимому, мои взгляды на пути развития футбола запомнились Петру Петровичу, да и у меня была возможность убедиться, что он футбол очень любит. Поэтому хорошенько все взвесив, я дал согласие возглавить "Карпаты", хотя имел уже предложения стать у руля высшелиговых белорусских команд. Но у вас-то уровень чемпионата повыше... - А боязни не было, ведь наверняка владели информацией, что тренеры у Дыминского долго не задерживаются, да и вам раньше не приходилось руководить белорусскими командами мастеров? - Нет, повторяю, для меня было важно, что Дыминский понимает футбол, стремится подходить к делу творчески. Солидарен с ним я был и в том, что во Львове делают ставку на доморощенных игроков. Действительно, я имел опыт самостоятельной работы только с молодежным составом минского "Локомотива". Но нельзя забывать, что целый ряд игроков той команды сегодня на виду, в частности, полузащитник Кривец выступает за БАТЭ, недавно забил гол "Ювентусу", и им уже интересуются европейские гранды. Да и, согласитесь, рано или поздно, но хватит быть вечно вторым... - По вашему мнению, "Карпаты" занимают свое место? - Нет, мы не добрали 3-4 очка. Объясняю это тем, что новому тренерскому штабу времени для притирки с игроками было недостаточно, целая группа исполнителей ушла, а кадровые потери восполнить не удалось. Однако еще перед домашним матчем с "Ворсклой" я видел, что команда на ходу, подтянулась, чувствовал, что за кропотливую работу на тренировках должно воздасться сторицей. И в Симферополе у нас почти все получалось... - Вы сказали о проблемах с пополнением. Как собираетесь исправлять положение? - В последнее время "Карпаты" начали активно сотрудничать с несколькими известными менеджерами, и результаты налицо: удалось доукомплектоваться квалифицированными игроками Милошевичем, Кузнецовым, Гурули. Последний, кстати, постигал футбольную науку в французском "Лионе"... - Однако даже в феерически выигранном матче в Симферополе снова не порадовали нападающие "Карпат". Чем это объясните? - Мне кажется, снижение уровня их игры связано с психологической неустойчивостью. Однако это дело поправимое, тем более, что крупная победа в Симферополе должна прибавить ребятам уверенности. - Когда вы только возглавили "Карпаты", то сразу сказали, что львовяне возьмут на вооружение схему 4-3-3, хотя мне кажется, впереди у галичан лишь один форвард... - Знаете, игра с тремя нападающими предусматривает несколько вариантов, в частности, с оттянутыми крайними форвардами. Также очень многое зависит от тактики, от наличия в конкретном матче в распоряжении тренера необходимых игроков. Но в Симферополе мы доказали, что можем атаковать большими силами, на высоких скоростях и демонстрировать результативный футбол. Теперь бы продолжить...