Шевченко: Нашими арбитрами не интересуются

Внутреннее первенство уже перешагнуло рубеж третьей части, попутно оставив как хорошие, так и плохие эмоции. Последние, как уже принято в нашем футболе, связаны с судейством. Напомним, что еще в июне Исполком ФФУ отстранил Виктора Дердо от выполнения своих функций и назначил новым главой арбитражного Комитета Вадима Шевченко, с которым и поговорил "Болельщик" о насущных проблемах и бедах отечественного "правосудия", информирует Террикон. – Вадим Викторович, по истечении четырех месяцев работы "главным арбитром" страны, можете ответить, правду ли говорят, что ваша должность – своего рода электрический стул?.. – Сейчас, в принципе, особого давления нет, поскольку в целом чемпионат проходит более-менее нормально. Конечно, как вы знаете, определенные ошибки имеют место (арбитры получали неудовлетворительные оценки), но пока, считаю, значительных проблем нет. – В новой должности уже успели столкнуться с неприятными особенностями работы в Комитете арбитров ФФУ? – В каждом деле есть определенные нюансы, и в моем тоже. Тем более что оно для меня новое, доселе непознанное. Главный негатив, думаю, заключается в том, что руководители клубов все чаще и чаще прибегают к помощи иностранных рефери, которых они могут пригласить один раз за круг чемпионата. Поверьте мне, они ничем не лучше наших. Главная проблема в том, что своим не доверяют. Таков менталитет. В данный момент основная задача наших арбитров – показать, что это неправильно. Благо если игра, которую судил иностранец, заканчивается без проблемных моментов. А если нет, то к кому обращаться, кому доказывать? Лучше пусть судят наши арбитры – их ошибки не останутся без последствий. – В первое время работы главой судейского Комитета обращались за помощью к своему предшественнику Виктору Дердо? – Да. У меня с ним нормальные отношения. Определенные моменты приходится уточнять, ну и просто интересоваться мнением Виктора Григорьевича на счет того или иного вопроса. Он пять лет был на своем посту, потому и знает все досконально. – Кстати, как сейчас построена работа Комитета? Кто за что отвечает? Какая роль Премьер-лиги? – По сути, все как и раньше. Арбитров на матчи определяет Комитет назначения, в который входят представители и ФФУ, и ПФЛ, и Премьер-лиги. Если в клубе посчитают, что оценка делегата ФФУ завышенная, то руководство команды обращается в экспертную комиссию, которая и принимает решение по тому или иному рефери. – Не было ли случайно комичных инцидентов, когда клубы требовали повысить оценку судье? – Нет, до этого еще не дошло (смеется). Не тот у нас менталитет… – А сама специфика назначения арбитров не претерпела изменений? – Нет. На, так сказать, опасных встречах работают судьи с более высоким рейтингом, более опытные, хотя, признаюсь, подчас каждый поединок можно отнести к "опасным". Сложно угадать… Я думаю, самое главное, что у нас нет предвзятости в судействе. Раньше, помнится, значительно чаще можно было говорить об однобоком арбитраже, но сейчас такого нет. А ошибки случаются. Арбитры получают "двойки", и это может крайне негативно сказаться на их карьере. – Но ведь как-то наказывать надо… – Да, но у нас один из самых жестких дисциплинарных регламентов в Европе. Можете себе представить, за две в сезоне судья может быть переведен в низшую лигу. Это очень радикальное решение. Ведь, чтобы стать арбитром элитного дивизиона, нужно отработать не менее 10 лет. – А как же иначе пресекать, предупреждать ошибки? – Честно говоря, пока не знаю, но лично я планирую после окончания первого круга первенства вынести на суд Исполкома иной характер наказания арбитров, не такой жесткий. Может, есть смысл каждую негативную оценку рефери рассматривать индивидуально?.. – А как у нас обстоят дела с арбитрами ФИФА? Таковых много имеется? – Семь человек. Это Олег Орехов, Игорь Ищенко, Виталий Годулян, Юрий Мосейчук, Виктор Швецов, Андрей Шандор и Сергей Березка. – Они часто привлекаются на матчи Кубка УЕФА, отбора к чемпионату мира, Европы? – Признаться, не очень. В основном интересуются Олегом Ореховым, который благодаря своему рейтингу входит во вторую европейскую группу. Остальные названные рефери находятся в 3-й и 4-й. Они работают в основном на играх молодежных сборных. – Претензии к ним часто бывают? – Нет, в Европе этим не занимаются – там понимают, что арбитр – это не машина, и ему тоже свойственно ошибаться. Это только у нас все спешат покритиковать судей. Наверное, так происходит из-за того, что клубы платят арбитрам, потому и думают, что могут требовать от них безупречной работы… – А какие предпринимаются меры для того, чтобы рефери жестче пресекали разговоры на футбольном поле, нецензурные высказывания и тренеров, и игроков? – Сложно в этом вопросе повлиять на арбитра. Все зависит от личности. Чтобы избежать разборок после игры, арбитр говорит, что не слышал подобных выражений, списывает все на нервозность, запал борьбы. Он лишь фиксирует то, что выражали недовольство по поводу их решения. Поэтому нам тяжеловато предъявить претензии. – Ну тогда зачем вообще рассказывать об авторитете судьи на футбольном поле? Как можно завоевать уважение игроков, если позволять им, извините, посылать себя на всем известные буквы? – С этим трудно бороться. Думаю, для улучшения ситуации нужно время. Постепенно футболисты должны понять, что к представителю фемиды надо обращаться на "вы", а не на "ты", и нормальными словами.