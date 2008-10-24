7-я партия матча между Крамником и Анандом завершилась перемирием

Ничьей на 37-м ходу завершилась немецком Бонне седьмая партия матча между действующим чемпионом мира по шахматам Вишванатаном Анандом (Индия) и экс-чемпионом мира Владимиром Крамником (Россия), передает NEWSru.com. В этой партии игравший черными Крамник впервые в матче применил славянскую защиту. По ходу поединка у Ананда было позиционное преимущество, но в эндшпиле российский гроссмейстер играл точнее и избежал третьего подряд поражения. Счет в состоящем из 12 партий матче стал 5:2 в пользу индийца. Для общей победы в оставшихся пяти партиях ему достаточно набрать всего полтора очка. Следующая, восьмая партия боннского матча состоится 24 октября, Крамник будет играть белыми. Встреча шахматных гигантов завершится 2 ноября. В случае ничейного счета будет играться тай-брейк. Ранее в даной ситуации победителем объявлялся действующий чемпион. Призовой фонд матча в размере 1,5 миллионов евро будет разделен между Анандом и Крамником поровну. Ананд стал чемпионом мира в сентябре 2007 года, победив на турнире в Мексике. Занявший тогда второе место Крамник имел право на матч-реванш. Победитель этого матча встретится с сильнейшим в противостоянии между болгарином Веселином Топаловым и обладателем Кубка мира американцем Гатой Камским. В официальном рейтинге ФИДЕ Ананд и Крамник занимают соответственно пятое и шестое места.