Фомин наказан на три игры

Состоялось очередное заседание дисциплинарного комитета украинской премьер-лиги. За скандированние болельщиками нецензурных выражений в адрес судьи, учитывая повторение нарушения, комитет решил обязать выплатить 1000 у.е. ФК Металлист. Пострадал и игрок команды Руслан Фомин, который за удар соперника не владеющего мячом дисквалифицирован на три игры, передает FOOTBALL.UA. За некорректное поведение во время матча Металлист - Арсенал предупрежден наставник киевлян Александр Заваров. Также комитет обязал Зарю рассчитаться с футболистами Мирко Буньевчевичем и Игорем Петковичем за период с июля по октябрь нынешнего года и урегулировать все спорные вопросы до 04.11.2008. В случае, если требования не будут выполнены, ДК будет рассматривать вопрос о предоставлении игрокам статуса свободных агентов и выплате им зарплаты до конца срока действия контрактов.